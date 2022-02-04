مقتل طالب جامعي في أربيل بعد رفضه الزواج من فتاة! (صورة)

وذكر بيان للشرطة ورد للسومرية نيوز، أنه "في الساعة 10:30 من الليلة الماضية تم إخطارنا بقتل شخص في قرية عليوا مردان التابعة لناحية قوشتبة بمحافظة أربيل".

وأشار البيان إلى أن "فريق تحقيق وصل على الفور إلى الوجهة وبدأ التحقيق في الحادث"، موضحاً ان "التحقيقات كشفت أن شابا مدنيا يدعى أحمد لطيف سليمان قتل بالرصاص في منزله".



وأضاف انه "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها قوات الشرطة، فقد قتل بسبب مشكلة اجتماعية وعثرنا على هويات مرتكبي الجريمة، وتم فتح ملف التحقيق في الواقعة وإرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي".

وبحسب شقيق عبد الصمد لطيف فأن "أخيه قتل بسبب رفضه الزواج من فتاة وأن القضية اجتماعية".