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انت الان تتابع خبر 'أجمل مبنى على وجه الأرض' يطلقه هذا البلد العربي بعد ايام! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تقدّم ملحوظ تشهدها الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافّة، عزّز موقعها على الخارطة العالمية.
فتزامنًا مع استمرار فعاليات معرض "اكسبو دبي2020"، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في الـ22 من شباط الحالي.
وكان بن راشد قد تفقد الشهر الماضي انطلاق جسر إنفينيتي (اللانهاية)، والذي يعد تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة، مؤكداً عبر تويتر أن: "جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".
يحسّن الجسر حركة التنقل بين ديرة وبر دبي من خلال زيادة العدد الإجمالي للممرات التي تعبر خور دبي من 48 إلى 60 ممرّا. ويتميّز بمسار مشترك بطول 3 أمتار للمشاة وراكبي الدراجات.
هذا وسيقلّل وقت السفر من 104 دقيقة إلى 16 فقط بحلول عام 2030.
ويهدف مسبار الأمل من خلال مهمته العلمية إلى استكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي وفتح آفاق جديدة أمام الاستكشافات العلمية الخاصة بالمريخ.