مصر تكشف حقيقة دخول البلاد حزام 'الزلازل'

وقال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة شرق محافظة بني سويف، جنوبي العاصمة المصرية، القاهرة، تعرضت لزلزل بقوة 4.1 ريختر، وهذا الزلزال لم يشعر به الكثير من المواطنين.

وأكد القاضي، في مداخلة تلفزيونية، نقلتها البوابة، أن المنطقة التي تعرضت للزلزال تتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية، لكونها منطقة تراكيب جيولوجية معروفة للمعهد.



وأفاد المسؤول المصري، بأن بعض رواد ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون عن الزلزال بصورة غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى إشاعة الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وكل الزلازل تسجل في نطاق طبيعي.