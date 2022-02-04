نانسي عجرم تحتفل بعيد ابنتها (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أحتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا التي أكملت عامها الثالث.



وشاركت نانسي متابعيها وجمهورها بصورة على حسابها عبر "انستغرام".

وظهرت فيها برفقة زوجها وبناتها خلال الاحتفال بعيد ليا، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: "كل سنة وإنتي فرحة البيت ودقات قلبه".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، حيث تمنوا للطفلة ليا العمر المديد كما أثنوا على جمال نانسي والأجواء العائلية المميزة والحب الكبير الذي يغمر أفراد عائلتها.