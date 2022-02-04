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مجلس النواب يعدل مواعيد عقد الجلسات العامة.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسالة لأعضاء المجلس تخطرهم خلالها بتأجيل موعد انعقاد الجلسات العامة، والتى كان مقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 8 و9 فبراير.

وجاء في نص الرسالة: "نود الإحاطة بأنه قد تقرر إرجاء موعد انعقاد الجلسات العامة للمجلس لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 8 و9 فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد القادم.

كما تقرر إرجاء جميع اجتماعات اللجان النوعية المقرر عقدها يومي الأحد والإثنين القادمين، وسيتم الإخطار بمواعيد الاجتماعات بعد تعديلها.

 

 

 

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