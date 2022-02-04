أسعار البنزين.. تموين المنوفية لـ"الخليج 365": تحرير محاضر لأي بنزينة تتلاعب في أسعار الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن مديرية التموين تتابع عن كثب أي خروقات، وحال ورود شكاوى من المواطنين في البنزينات بشأن التلاعب في أسعار الوقود، تتحرك لجنة من المديرية على الفور لفحص الشكوى، وحال ثبوت التلاعب يجري تحرير محضر لصاحب البنزينة.

مُضيفًا أن تحريك أسعار الوقود زاد 25 قرشًا فقط، وذلك للبنزين وليس السولار أو مشتقات الوقود الآخرى، بما يعني أن التأثير لن يكون كبيرًا، ويجري تعليق الأسعار بمداخل بنزينات المحافظة، وأي سيارة تموّن بكروت الشحن تكون القيمة واضحة ولا يمكن التلاعب بها بشكل مباشر.

كانت الحكومة رفعت اليوم الجمعة، أسعار البزين 25 قرشًا للتر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2022، والزيادة الرابعة أيضًا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، قراره في الجريدة الرسمية يحمل رقم رقم 139 لسنة 2022، بتحديد أسعار البنزين الجديدة، ويعمل به اعتبارًا من الساعة 9 اليوم الجمعة.

تحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 725 قرشًا، فيما تحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 850 قرشًا، وسعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 950 قرشًا.