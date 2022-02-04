أسعار البنزين.. محافظ بني سويف يعلن ثبات تعريفة الركوب في كافة المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ثبات الأجرة المقررة والسابق العمل بها بالمحافظة، سواء للقرى أو المراكز أوالمحافظات، وكذلك تعريفة السرفيس والتاكسي.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وكلف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار إلى تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن، والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك، والبوابة الإلكترونية للمحافظة، ومديريات الخدمات.

كانت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، قد قررت تعديل أسعار الوقود الجديدة بزيادة بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي يجري العمل بها.