بعد زيادة أسعار البنزين.. وكيل تموين المنوفية لـ"الخليج 365": لا زيادة في تعريفة الأجرة



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه لا زيادة في تعريفة الأجرة بمواقف السيارات في مختلف مراكز المحافظة، مُشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود 25 قرشًا فقط، وذلك للبنزين وليس السولار أو مشتقات الوقود الآخرى.

كانت الحكومة رفعت اليوم الجمعة، أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2022، والزيادة الرابعة أيضًا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.

حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، قراره في الجريدة الرسمية يحمل رقم رقم 139 لسنة 2022، بتحديد أسعار البنزين الجديدة، ويعمل به اعتبارًا من الساعة 9 اليوم الجمعة.

وتحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 725 قرشًا، فيما تحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 850 قرشًا، وسعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 950 قرشًا.