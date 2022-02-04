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لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الكبرى غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع الخدمة بمناطق (أرض الجنينة - بيجام - عزبة عثمان - منطي - أم بيومي - مسطرد - أرض الدلتا للصلب - عزبة ناصر - القطاوي - عزبة شاكر - عزبة المدرسة - مدينة الأمل الجديدة).

وقالت الشركة، في بيان لها، إن ذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابي مع الطريق الدائري.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من نفس اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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