محافظ البحيرة: لا زيادة في الأجرة بعد ارتفاع أسعار البنزين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار جميع المواصلات ميكروباص وتاكسي وسرفيس بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأشار المحافظ إلى العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليًاً مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف لالتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار السولار والكيروسين والمازوت وعدم رفعها.