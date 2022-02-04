وزير الأوقاف: "رابع مرة أحضر افتتاح مساجد في الدقهلية خلال عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا نشهد نقلة نوعية كبيرة في محافظة الدقهلية والتي بلغت افتتاح 98 مسجدا خلال عام، وللمرة الرابعة أحضر افتتاحات مساجد في الدقهلية هذا العام، وكلها على مستوى عالي بمفهوم المسجد الجامع هي نقلة كبيرة في عمارة المساجد.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف للقيادات الدينية في محافظة الدقهلية على هامش زيارته للدقهلية في إطار احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة.
وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته، أهنئ أهالي الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة، وأيضا بحلول شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي رسالة سلام للعالم، وأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية عن النفس والوطن.
وأشار إلى أنه مع حلول شهر رجب تبدأ روحانيات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، كنا بالأمس في مجزر البساتين لبدء عملية الذبح التابعة لـ"صك الطعام»"، وبدأنا في توزيع اللحوم في محافظتي القاهرة والجيزة، ونوزع اليوم في الدقهلية 3 أطنان لحوم، وكل أسبوع نوزع 25 طنًا.
وأكد أن شهر رمضان هو شهر الخير، ونحاول أن نصل إلي 200 ألف أسرة من صك الإطعام للأسر الأولي بالرعاية، بإشراف طبي وبيطري، وذلك من خلال التضامن الاجتماعي والإخصائيين الاجتماعيين وتصل إليه اللحوم حتى بيته.
وطالب بتشجيع المواطنين على التبرع لصك الطعام، مشيرا إلي أنه خلال أسبوع نطبع الصكوك وقيمته 300 جنيه، ويجوز أن تكون هذه الصكوك جزء من الزكاة، ونكون نحن طريق الوصول إلي المحتاجين، ويجوز أن تكون كفارة يمين أو كفارة صيام، كل جوانب الإطعام والزكاة والصدقات، حتى لو محتاجين تعمل عقيقة، ممكن تشارك بها في صك الطعام، وستصل إلى المواطن حتى باب البيت
وأوضح أن مستوى اللحوم التي توزع مرتفع جدا، ويجري التعامل مع أفضل أنواع اللحوم، وحتى كمية الدهون بها تكون قليلة، و"نعمل أفضل حاجة".
وذكر أنه كلما زادت حصة المحافظة من الصكوك زادت حصة المحافظة من اللحوم، و"ما سيتم جمعه سيرد لكم لحوم بالإضافة إلى ما نوزعه، ونعظم عائد المشروع".