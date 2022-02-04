وزير الأوقاف: "رابع مرة أحضر افتتاح مساجد في الدقهلية خلال عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا نشهد نقلة نوعية كبيرة في محافظة الدقهلية ‏والتي بلغت افتتاح 98 مسجدا خلال عام، وللمرة الرابعة أحضر افتتاحات مساجد في الدقهلية هذا ‏العام، وكلها على مستوى عالي بمفهوم المسجد الجامع هي نقلة كبيرة في عمارة المساجد.‏

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف للقيادات الدينية في محافظة الدقهلية على هامش زيارته ‏للدقهلية في إطار احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة.‏

وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته، أهنئ أهالي الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة، وأيضا ‏بحلول شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي رسالة سلام للعالم، وأن ‏الحرب في الإسلام حرب دفاعية عن النفس والوطن.

وأشار إلى أنه مع حلول شهر رجب تبدأ روحانيات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، كنا ‏بالأمس في مجزر البساتين لبدء عملية الذبح التابعة لـ"صك الطعام»"، وبدأنا في توزيع اللحوم ‏في محافظتي القاهرة والجيزة، ونوزع اليوم في الدقهلية 3 أطنان لحوم، وكل أسبوع نوزع 25 ‏طنًا.

وأكد أن شهر رمضان هو شهر الخير، ونحاول أن نصل إلي 200 ألف أسرة من صك الإطعام ‏للأسر الأولي بالرعاية، بإشراف طبي وبيطري، وذلك من خلال التضامن الاجتماعي ‏والإخصائيين الاجتماعيين وتصل إليه اللحوم حتى بيته.‏

وطالب بتشجيع المواطنين على التبرع لصك الطعام، مشيرا إلي أنه خلال أسبوع نطبع الصكوك ‏وقيمته 300 جنيه، ويجوز أن تكون هذه الصكوك جزء من الزكاة، ونكون نحن طريق الوصول ‏إلي المحتاجين، ويجوز أن تكون كفارة يمين أو كفارة صيام، كل جوانب الإطعام والزكاة ‏والصدقات، حتى لو محتاجين تعمل عقيقة، ممكن تشارك بها في صك الطعام، وستصل إلى ‏المواطن حتى باب البيت ‏

وأوضح أن مستوى اللحوم التي توزع مرتفع جدا، ويجري التعامل مع أفضل أنواع اللحوم، وحتى ‏كمية الدهون بها تكون قليلة، و"نعمل أفضل حاجة".

وذكر أنه كلما زادت حصة المحافظة من الصكوك زادت حصة المحافظة من اللحوم، و"ما سيتم ‏جمعه سيرد لكم لحوم بالإضافة إلى ما نوزعه، ونعظم عائد المشروع".