بوتين ونظيره الصيني يوقعان “إعلاناً مشتركاً” حول دخول العلاقات عهداً جديداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني وشي جين بينغ ، يوم الجمعة، على إعلان مشترك بين دولتيهما بخصوص “دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة”.

وتنص هذه الوثيقة على أن:

– روسيا والصين تتعهدان في إعلان مشترك بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة كان.

– موسكو وبكين تدعوان الولايات المتحدة إلى التجاوب إيجابا مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية والتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

-روسيا والصين تحذر من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها تشكل خطرا عليهما.

– روسيا والصين تعربان عن معارضتهما لتسييس ملف منشأ فيروس كورونا.

-روسيا والصين تحثان جميع القوى النووية إلى سحب كافة أسلحتها النووية المنتشرة خارج حدودها.

– روسيا والصين تعربان عن معارضتهما لمحاولات بعض الدول تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة العسكرية.

يعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية وباء كورونا.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” بعنوان “روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل”، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.

وثمن بوتين العلاقات الروسية الصينية، وأكد أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، يدخل حقبة جديدة، وقد وصل إلى مستوى غير مسبوق.