موسكو تدعو واشنطن إلى التركيز على جوهر المقترحات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

دعت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة إلى التركز على جوهر المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، بدلا من الانخراط في نظريات المؤامرة.

وكتبت السفارة على صفحتها على “فيسبوك”: “بدلا من التركيز على جوهر القلق الروسي، ينخرط الجانب الأمريكي في نظريات المؤامرة. ندعو واشنطن إلى التخلي عن الدعاية، والقيام بعمل جدي لتعزيز الأمن الأوروبي”.

وجاء هذا التصريح بعد يوم من نشر نص الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، في صحيفة “El Pais” الإسبانية، الأمر الذي اتهمت به واشنطن الجانب الروسي.

وأشار الدبلوماسيون الروس إلى أن واشنطن تشير إلى “ملاحظات مخصصة لروسيا” في الوثائق المسربة كدليل رئيسي على وقوف روسيا وراء نشر هذه الوثائق. وعبروا عن اعتقادهم أنه من الممكن الافتراض، وبنفس النجاح، أن الأمريكيين أنفسهم صنعوا نسخة من الوثيقة مع “الملاحظات تلك”، وتم تسليمها فيما بعد إلى الصحفيين.

وأشارت السفارة إلى أن نشر هذه المعلومات تم عبر صحيفة تعود لدولة (إسبانيا) عضو في حلف الناتو، وهي حليف قريب للولايات المتحدة.

أعلنت صحيفة “El Pais” الإسبانية، الأربعاء الماضي، أنه يتوفر لديها نص رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية. وتم نشر الوثيقة على موقع الصحيفة في الإنترنت. وصرح أحد مؤلفي المقال، إيباي أربيدي أسا، في حديثه لوكالة نوفوستي” أنه متواجد حاليا في أوكرانيا، ولا يمكنه كشف مصدره، معبرا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن نشر هذه المعلومات لن يؤثر على سير المفاوضات بين واشنطن وموسكو.