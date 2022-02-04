شكرا لقرائتكم خبر عن أمتار قليلة تفصل الطفل ريّان من الخروج من البئر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال الأعمال قائمة على قدم وساق في المغرب وذلك من أجل الإسراع في انقاذ الطفل ريان الذي بات حديث العالم بعد سقوطه في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون.

وفي آخر التطوّرات، ذكرت تقارير صحفية مغربية بأن عمليات الحفر باتت قريبة للغاية من بدن الطفل ريّان الذي أدخل له الطعام والشراب والهواء من اجل إتمام عملية الحفر حتى الوصول إلى النطقة الملائمة لاستخراجه.

وكان عمّه قد ذكر في وقت سابق بأنه شاهد الطفل ريان وهو يحرّك يديه، كما شاهد العالم الطفل وهو يتناول بعض الطعام والماء هنالك في الحفرة العميقة.

يذكر بأن عمليات الإنقاذ لاتزال مستمرة والتي بات من المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل.