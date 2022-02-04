انت الان تتابع خبر وزير التربية يوجه بسحب يد معلمة تسببت بشلل نصفي لطالبة في نينوى – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مشدداً على ان إيذاء ابناءنا التلاميذ والطلبة سلوك مرفوض ومدان من قبل المؤسسة التربوية

وزير التربية يوجه بسحب يد احدى معلمات مدرسة الذاريات في نينوى لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضربها احدى الطالبات وافقادها القدرة على المشي

تابع معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي، وبشكل مباشر، قضية احدى معلمات مدرسة الذاريات، والتي نقل عن قيامها بحسب احد اولياء الامور ضرب ابنتهم على الرأس، مما تسبب لها بشلل نصفي افقدها القدرة على المشي .

ونقل بيان المكتب الاعلامي الخاص ان معالي الوزير كلف السيد مدير عام تربية نينوى بزيارة الطالبة رحمة وعائلتها والاطمئنان على صحتها والاستماع الى شهادتها حول الحادث، ومتابعة التحقيق بنفسه واعلان النتائج بشكلً عاجل، مشدداً على ان الطلبة والتلاميذ جميعهم امانة في رقابنا ولن نسمح لاحد بالتجاوز او ايذائهم مطلقاً وسنكون السند الامين لإيصالهم الى مبتغاهم العلمي دون أذى .

كما نبه الدليمي ان الانسان التربوي الذي اختار ان يمتهن هذه المهنة، عليه أن يكون مربياً انسانياً قبل ان يكون معلماً او مدرساً، وان يراعي ظروف الطلبة في كل الاحوال والاوقات، مبيناً أن المقصر سيحاسب وفق القانون دون تردد او تأخر .