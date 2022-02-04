انت الان تتابع خبر استفز صلاح قبل المباراة.. قائد الكاميرون يعلق على الخسارة أمام مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ألقى قائد منتخب الكاميرون، فينسينت أبوبكر، باللوم على زملائه، بعد الخسارة أمام مصر بركلات الترجيح، أمس الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وفاز "الفراعنة" على مستضيف البطولة منتخب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيطرت الكاميرون على الشوط الأول، لكنها فشلت في الاستفادة من بعض الفرص القليلة التي أتيحت لها.

وأثناء ركلات الترجيح، بينما سجل أبوبكر الهدف الوحيد للكاميرون، تصدى الحارس المصري محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين، قبل أن يسدد اللاعب الكاميروني كلينتون، ركلة ثالثة خارج إطار مرمى الحارس المصري.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قال أبوبكر، الذي لا يزال يتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا برصيد ستة أهداف، إن اللعب الفردي بدلا من اللعب الجماعي كان سبب تراجع أداء منتخب الكاميرون في لقاء مصر.

وأضاف: "إنها خيبة أمل كبيرة.. الكاميرون تنظم كأس الأمم الإفريقية وتخرج من الدور نصف النهائي. أراد الجميع أن يفعلوا ما يريدون، وها هي النتيجة اليوم. عندما نلعب بشكل جماعي، فإننا نقوم بأشياء جيدة".

وسيواجه المنتخب الكاميروني بوركينا فاسو، غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما تلتقي مصر مع السنغال في النهائي بعد غد الأحد.

وكان أبوبكر، أثار جدلا واسعا قبل مواجهة مصر والكاميرون، لانتقاصه من قيمة نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "Cameroun": "بصراحة، محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرا!".