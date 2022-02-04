القبض على 61 مخالفا لشروط الاقامة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الاقامة، القبض على (٦١) مخالفا لشروط الاقامة من مختلف الجنسيات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شؤون الاقامة/ قسم الابعاد والاخراج ألقت القبض على (٦١) مخالفا من مختلف الجنسيات في مناطق الباب الشرقي والبتاويين، من العاصمة بغداد، لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".



ودعت المديرية المواطنين الى، "عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

