وائل كفوري ورحمة رياض يطربان الجمهور في حفلهما بموسم الرياض (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - رحمة رياض ووائل كفوري أحيا كل منهما حفلًا غنائيًا مساء يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض في بوليفارد الرياض سيتي، وسط تفاعل ضخم من قبل متابعي كل منهما.



في البداية صعدت النجمة العراقية رحمة رياض على خشبة المسرح، وسط استقبال حافل من الجمهور الذي عبر عن مدى سعادته بلقائها مجددًا في السعودية، كما تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات أغانيها في الحفل.





من جانبه صعد بعد ذلك النجم وائل كفوري إلى خشبة المسرح بعد رحمة رياض ليشدو بمجموعة من أجمل أغانيه المميزة، واستقبله الجمهور استقبالًا حافلًا، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي أطربت الحضور، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.