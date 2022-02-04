ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد تغير ملامحها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أحدثت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ضجة كبيرة بعد نشرها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه بملامح مختلفة بشفاه وخدود منتفخة.



الفيديو أثار الجدل بشكل كبير إلا أن البعض رجح أن تكون ياسمين وضعت فيلتر تجميلي ولم تخضع لأي عملية تجميل.

وكانت ياسمين أصيبت بفيروس كورنا المستجد وذلك بعد إقامتها حفل لعيد ميلادها.ياسمين التي تعرضت لأزمة صحية في مؤخراً، وعانت كثيراً مع المرض، أصيبت بكورونا للمرة الثانية بعد أقب من عام على إصابتها الأولى.

كانت هذه تفاصيل ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد تغير ملامحها.. هل خضعت لعمليات تجميل