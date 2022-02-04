شاملة السفر والعودة والانتقالات الداخلية.. مصر للطيران تعلن ثمن تذكرة نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

‏قرر قطاع الكرنك السياحي التابع لشركة مصر للطيران، تنظيم رحلات لحضور نهائي بطولة إفريقيا بين المنتخب المصري ونظيره والسنغالي، الأحد المقبل، على أن تكون الرحلة شاملة السفر والعودة والفيزا والانتقالات الداخلية بالكاميرون، وتذاكر حضور المباراة بـ 12 ألف جنيه.

وأوضح القطاع في بيان له، الجمعة، إن الرحلات التي سيتم تنظيمها ستكون على طائرات شركة "إيركايرو"، لدعم المنتخب القومي خلال نهائي بطولة إفريقيا.

وأشار القطاع، إلى أن الحجز من خلال فروع الكرنك، أو من فرع مدينة مبنى مصر للطيران - الكرنك Karnak Vacation Center، أمام الحديقة الدولية - امتداد شارع عباس العقاد تليفون: ٢٦٧٣٨١٣٦ - ٢٦٧٣٨١٣٨، أو فرع قصر النيل: 12 شارع قصر النيل بجوار جروبي وسط البلد ت: ٢٥٧٩٠٤٦٥ - ٢٥٧٧٢٩٨٥، أو واتس آب ٠١٢٨٥٣١١٥٥٨