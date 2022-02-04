سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 529 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 680 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 793 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 906 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة أمس الخميس، إلى 1804 دولار للأوقية، بهبوط قدره 0.11%، في الساعة 4:12 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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