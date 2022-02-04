بهذه الشروط.. السياحة تعلن موعد مراجعة ملفات العمرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موعد مراجعة ملفات موسم العمرة من قبل وزارة السياحة والآثار عبر البوابة المصرية للعمرة.

وقالت الغرفة في خطاب موجه إلى الشركات السياحية وحصل "الخليج 365" على نسخة منه، إن ذلك جاء بمناسبة الإنتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة، بإجمالي 1381 شركة سياحة لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ/ 2022 م، وإلحاقا للكتاب الدوري رقم (32) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدا لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام 1443هـ.

وأوضحت غرفة السياحة، أنه ورد إليها كتاب وزارة السياحة تضمن: أنه تقرر البدء في مراجعة ملفات العمرة من قبل وزارة السياحة والآثار عبر البوابة المصرية للعمرة اعتباراً من يوم الخميس 10/2/2022 الموافق 9 رجب 1443هـ.

وأهابت الغرفة، بالشركات السياحية العاملة في الموسم، سرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022 إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وسرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصاً على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة.

وأكدت الغرفة، على شركات السياحة، ضرورة مراعاة ما ورد بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة والتي نصت على الآتي:

1- يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة التأكد من تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، وكذلك أيضا التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ(code Q.R) وذلك وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- ضرورة إجراء المعتمر تحليل (p.c.r) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وعلى أن تكون شهادة التحليل معززة بـ(code R.Q) تفاديا إليه عقبات تمنعه من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية.

3- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمد من وزارة الصحة والسكان، تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

وتابعت غرفة السياحة:"يرجى التفضل بالعلم والإحاطة واتباع ما جاء بالكتاب الدوري بعاليه، متمنين لكم موسم عمرة ناجح".