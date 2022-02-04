رئيس البرازيل يزور موسكو منتصف شهر فبراير الجاري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أكدت وزارة الخارجية البرازيلية أن رئيس البلاد جايير بولسونارو سيقوم بزيارة لموسكو في 14-17 فبراير الجاري.

وجاء هذا التأكيد بعد نشر صحيفة “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية تقريرا حول ممارسة الولايات المتحدة الضغط على البرازيل من أجل إلغاء زيارة بولسونارو لروسيا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وكان بولسونارو قد أعلن في أواخر يناير الماضي عن عزمه زيارة روسيا في فبراير دون ذكر الموعد الدقيق.

وصرح الرئيس البرازيلي بأنه لا ينوي التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتزم بحث جدول الأعمال الثنائي معه.

ضغوط أمريكية لإلغاء الزيارة

وأفادت صحفية “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية بأن السلطات الأمريكية تمارس الضغط على البرازيل لإلغاء زيارة الرئيس جاير بولسونارو لروسيا المقررة في فبراير.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الخارجية البرازيلية، إن واشنطن تسعى إلى “فرض العزلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل التوترات الحالية في العلاقات بين موسكو والناتو حول أوكرانيا”.

وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين أبدوا قلقهم إزاء توقيت زيارة بولسونارو لروسيا، لأنها قد تمثل إشارة على “دعم البرازيل لأعمال الكرملين في أوروبا الشرقية، وتضفي الشرعية على ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا للقانون الدولي”.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا الموقف عبر عنه الجانب الأمريكي خلال الاتصال الأخير بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبرازيلي كارلوس فرانسا في 30 يناير.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة بايدن تعتقد أن إلغاء الزيارة “سيشير لبوتين إلى أنه سيواجه عزلة دبلوماسية إن لم يقلص القوات الروسية على حدود أوكرانيا”.