فرنسا.. مارين لوبان تتحدث عن هدفها من الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

قالت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في فرنسا في أبريل المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.

وقالت لوبان في تصريح لصحيفة “لو فيغارو”: “لا أريد أن أترشح للانتخابات الرئاسية ست مرات. أريد الفوز في هذه الانتخابات”.

وأضافت أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، فإنها لن تعتزل السياسة.

وأشارت لوبان إلى أنها تسعى “للفعالية والهدوء” الآن، ولذلك تمتنع عن التصريحات المدوية، إذ أن الوضع في البلاد “أصبح أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى”، حسب رأيها.

وأكدت أنها عملت كثيرا في ما يخص الجزء الاقتصادي من برنامجها الرئاسي، وتعتزم محاربة الهجرة وانتشار “التشدد الإسلامي” في البلاد.

يذكر أن مارين لوبان ترشحت للرئاسة الفرنسية مرتين في 2012، حيث لم تتقدم إلى الجولة الثانية، وفي 2017 حيث خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد قال إن زعيمة حزب “التجمع الوطني” مارين لوبان، هي أخطر شخص على البلد، واعتبر فرضية وصولها إلى السلطة تعني زرع التفرقة والحرب الأهلية بفرنسا.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، نشرت اليوم الأحد، إن لوبان “عندما تقول إنها ستجبر القضاة على اتخاذ عقوبات جنائية إلزامية، فهذا ليس ممكنا دستوريا، وسيكون ذلك بمثابة إنهاء لمبدأ أساسي وهو فصل السلطات. فهي عندما تتحدث عن صفر هجرة، فهذا ليس ممكنا تقنيا، ولا مرغوبا فيه لمستقبل الأمة. إذا تقلدت السيدة لوبان المسؤوليات، فسيكون ذلك يعني التفرقة الوطنية، ثم الحرب الأهلية”.