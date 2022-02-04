واشنطن تفرض عقوبات ضد ممثلي السلطات البيلاروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، قيودا على تأشيرات الدخول للعديد من ممثلي السلطات البيلاروسية.

وأعلن وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، أن واشنطن فرضت قيودا على تأشيرات الدخول للعديد من ممثلي السلطات البيلاروسية المتورطين في “ملاحقة المنشقين في الخارج”.

وقال بلينكن في بيان اليوم الجمعة، إن “إجراءات اليوم موجهة ضد عدد من مواطني بيلاروس لمشاركتهم في أنشطة موجهة ضد المنشقين، تم تنفيذها خارج القانون”.

وأضاف وزير الخارجية أن “الولايات المتحدة تدين أي نشاط من هذا القبيل، بما في ذلك محاولات الإعادة القسرية للرياضية الأولمبية البيلاروسية، كريستينا تيمانوفسكايا، إلى البلاد خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو العام الماضي”.

ولم تذكر الخارجية الأمريكية أي معلومات إضافية عن الأفراد الذين فُرضت عليهم تلك القيود.

أمريكا تحذر بيلاروسيا

وفي سياق متصل أوضحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد أن “العقوبات الأمريكية المفروضة حاليًا على بيلاروسيا هي رد على انتهاكات الأخيرة المتواصلة لحقوق الإنسان”.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أمس الخميس.

وطلبت دونفريد من وزير الخارجية البيلاروسي “الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي في سجونها”، حسب قولها.

كما حذرت دونفريد، بيلاروسيا من عواقب في حال مشاركتها في أي “خطط روسية لغزو أوكرانيا”.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.