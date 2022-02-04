بوتين يتوجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

من المقرر أن يغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إلى الصين للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هناك، ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وسيجري الرئيسان محادثات أثناء اللقاء، وسيرافق بوتين خلال الزيارة وفد يضم مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، ورئيس شركة “روسنفط” إيغور سيتشين.

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية وباء كورونا.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” بعنوان “روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل”، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.

وثمن بوتين العلاقات الروسية الصينية، وأكد أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، يدخل حقبة جديدة، وقد وصل إلى مستوى غير مسبوق.

وكان بوتين قد بحث في موسكو مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز واقع العلاقات بين الدولتين قبل توجههما معا إلى بكين لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأعرب بوتين، خلال محادثات جرت في الكرملين اليوم الخميس، عن امتنانه لفرنانديز، لافتا إلى أن الأرجنتين أصبحت أول دولة في نصف الأرض الغربي اعتمدت لقاح “سبوتنيك-V” الروسي ضد فيروس كورونا.