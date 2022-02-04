روسيا تعلن وصول فوج من منظومة “أس-400” إلى بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية وصول فوج من منظومة “أس-400” الصاروخية الروسية إلى ميدان التدريب العسكري في ضواحي مدينة بريست البيلاروسية لإجراء التدريبات المشتركة هناك.

جاء في بيان صدر عن الوزارة: “وصل فوج من منظومة “أس-400 تريومف” الصاروخية التابعة للقوات الجوية الروسية ونظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي تشارك في اختبار قوات الرد للدولية الاتحادية، وصل إلى ميدان التدريب العسكري في مقاطعة بريست بجمهورية بيلاروس”.

وأضاف: “قامت وحدات الدفاع الجوي بمسيرة مشتركة بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر من نقطة مرابطتها الدائمة التي تقع في إقليم خاباروفسك الروسي.

تقوم الوحدات العسكرية الروسية من قسم الصواريخ المضادة للطائرات بتنفيذ معدات هندسية وتمويه مواقع الإطلاق ومواقع القيادة وصيانة المعدات من أجل التحضير لدخول مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا و روسيا.

يجري حاليا في الأراضي البيلاروسية اختبار قوات الدولة الاتحادية. في المرحلة الأولى (حتى 9 فبراير الجاري) ستتم إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا. في المرحلة الثانية (من 10 إلى 20 فبراير) ستجرى التدريبات البيلاروسية الروسية المشتركة “العزم الاتحادي 2022″، التي يتم خلالها التدريب على الأعمال العسكرية لقمع العدوان الخارجي وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح الدولة الاتحادية، روسيا وبيلاروس.