كوريا الجنوبية تكشف سبب رفض بيع أسلحة لمصر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف مسؤول في كوريا الجنوبية، عن سبب رفض بلاده بيع أسلحة إلى مصر.

ووصف بارك سو هيون، السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية طلب الكشف عن شروط العقد المحددة مع مصر لتصدير إليها مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز “كي – 9″، بأنه طلب يضر بالمصلحة الوطنية الكورية.

وفي مقابلة مع محطة راديو “إم بي سي”، صرّح سو هيون بأنه “إذا كشفت الحكومة عن مثل هذه الشروط بالتفاصيل، فقد لا تتمكن من تصدير أسلحتها”.

وكانت إحدى وسائل الإعلام الكورية قد ذكرت في وقت سابق، أن مصر ستشتري هذا الطراز من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية، باستخدام الأموال التي سيقرضها بنك التصدير والاستيراد الكوري، ووصفت العقد بأنه “غير مسبوق لصالح دولة مستوردة”.

وقال بارك إنه لا يعرف لماذا يثير هذا العقد الجدل، مشيرا إلى وجود العديد من حالات التصدير من خلال الدعم المالي من بنك التصدير والاستيراد الكوري، مؤكدا أن هذا العقد كان بمثابة فرصة جديدة لتعريف العالم بتميز أنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية.

وأشار المتحدث الكوري الجنوبي إلى أن بلاده تعد خامس دولة في العالم، تصدر الغواصات، لافتا إلى عدم إمكانية الكشف عن جميع العقود لتصدير الأسلحة، لأن قضية تصدير الأسلحة تتعلق بالأمن، وأن كوريا الجنوبية أصبحت واحدة من أكبر 6 قوى عسكرية في العالم، بشكل عام.

وصرّح بأن هذه الإنجازات لم تتحقق فقط في عهد حكومة الرئيس “مون جيه إن”، بل تعود إلى الحكومات السابقة أيضا، مضيفا أن “هذا شيء يجب أن نفتخر به”.