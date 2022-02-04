شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 276 ألفا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 276 ألفا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 264 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في فرنسا كانت يوم 25 يناير ، بواقع503 آلاف و349 ، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 15 ابريل 2020 ،وبلغت الف و438 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 20 مليون و274 ألفا و710 إصابات، والوفيات إلى 132 ألف و847 .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 139 مليون و804 آلاف و600 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن. وتلقى 51 مليون و548 ألفا و439 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 87ر76 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.