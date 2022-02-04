شكرا لقرائتكم خبر عن شاركت صياغة الإعلان العالمى.. تعرف على التزامات مصر الدولية فى حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة على المستوى متعدد الأطراف لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث شاركت في صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وساهمت بفاعلية في المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت أن الدستور يتخذ منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فيقرر لأول مرة في المادة 93 منه وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وذلك بالنص على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها"، فيجعل التزام الدولة باحترام تلك الاتفاقيات التزاما دستوريا مما يسبغ على الحقوق والحريات الأساسية الواردة بها الحماية المقررة للقاعدة الدستورية، وأنه بموجب هذا النص الدستورى تلتزم السلطة التشريعية أيضا بعدم سن أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة بموجب هذه الاتفاقيات.

وأوضحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن مصر انضمت لثمانى اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الإقليمية في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان وتساهم هذه الاستراتيجية في إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك الالتزامات.