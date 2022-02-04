شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 3 تعريفات بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عددا من التعريفات وهى الجماعة الإجرامية المنظمة، الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، وفيما يلى نستعرض هذه التعريفات وفقا لنص القانون.

ووفقا للقانون

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

- الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.

- الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:

أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

- المجنى عليه:

الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.