حدث ليلا| احتفالات صعود الفراعنة للنهائي.. وتفاصيل فيديو "ضرب المدرسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرها ما يأتي:

السيسي عن فوز المنتخب: أسعدتمونا جميعا.. بلدكم فخور بكم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوز المنتخب المصري لكرة القدم اليوم على نظيره الكاميروني بضربات الترجيح، وصعوده للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الوزراء: تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكومة تحركت على مدار السنوات الماضية المشكلات المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الداخلية تكشف كواليس فيديو "ضرب المدرسة" الذي أثار جدل على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعدي أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مُدرسة بالسب والضرب بالأيدي عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

2281 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 2003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 364528 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

احتفالات صاخبة في شوارع بني سويف بعد فوز المنتخب على الكاميرون

شهدت شوارع محافظة بني سويف خروج المئات من المواطنين رافعين أعلام مصر، ورددوا الهتافات الوطنية، احتفالًا بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميرون بضربات الجزاء في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالطبل والمزمار.. فرحة أهالي سيناء بتأهيل المنتخب لنهائي إفريقيا على حساب الكاميرون- صور

رصد "الخليج 365" فرحة الجماهير من أبناء محافظة جنوب سيناء، بفوز المنتخب المصري، وتأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح.

للتفاصيل.. اضغط هنا