كورونا في 24 ساعة| متحور فرعي ينتشر في أنحاء أفريقيا.. وتحذير من مخاطر تكرار الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 2003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 364528 حتى اليوم.

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