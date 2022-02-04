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5 جهات يجوز منحها تمويلا ميسرا وفقا لقانون المشروعات.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 ، والتى نستعرضها فيما يلى:

 

1 - المشروعات الخاضعة لأحكام المشروعات.

 

 

 

2 - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

 

 

 

3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

 

 

 

4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان.

 

 

 

5 - حاضنات ومسرعات الأعمال.

 

 

 

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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