شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات يجوز منحها تمويلا ميسرا وفقا لقانون المشروعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 ، والتى نستعرضها فيما يلى:

1 - المشروعات الخاضعة لأحكام المشروعات.

2 - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان.

5 - حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.