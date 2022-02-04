شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات يجوز منحها تمويلا ميسرا وفقا لقانون المشروعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 ، والتى نستعرضها فيما يلى:
1 - المشروعات الخاضعة لأحكام المشروعات.
2 - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5 - حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.