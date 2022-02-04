شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لوالد الطفل ريان: شاهدته حيا وتم إيصال الطعام داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال والد الطفل ريان في أول تصريح له عقب مأساة ابنه العالق في البئر أنه تم إيصال الماء والطعام إلى ابني داخل البئر.

وأضاف أنني شاهدت ابني حيا داخل البئر عبر الكاميرا، منوها أنه قادر على الحركة ، ولديّ الأمل في خروج ابني سالما من البئر.

وحول ما تبقى من وقت لإخراج كفله قال :” حوالي 3 ساعات متبقية للوصول إلى ابني داخل البئر”.