شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل من «عم الطفل ريان».. ماذا عن حالته الصحية؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عم الطفل ريان العالق داخل البئر، إنه ما زال على قيد الحياة، بحسب تصريحه للعربية.
وأضاف أن لطفل تمكن من الشرب والأكل داخل البئر واستطاع استخدام يديه.
وأوضح أنه شاهد الطفل حيا داخل البئر عبر الكاميرا مساء أمس.
فيما أفاد مسؤول محلي في شفشاونأن 5 أمتار متبقية للوصول إلى موقع الطفل “ريان” داخل البئر.
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