شكرا لقرائتكم خبر عن كيف طورت مبادرة حياة كريمة خطتها أكثر من مرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تمل حياة كريمة من تقديم حلول لكافة المشكلات التى تواجه الريف المصرى، وتطور مشروع لمبادرة أكثر من مرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين فى مختلف المحافظات وفى قطاعات متعددة لعل أبرزها مبادرة سكن كريم.

وحقيقة الأمر أن الحكومة خططت فى البداية ليصل عدد المنازل للمستحقين لـ "سكن كريم" إلى 120 ألف منزل فى 52 مركزًا بـ 20 محافظة، بتطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها فى النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا.

وفى الوقت الذى كان فيه المواطن الريفى يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، قدمت المبادرة تصورا جديدا يتمثل فى بناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضى، ما يؤدى لمضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه.