شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل ريان لا يستطيع الحركة.. لكنه ما زال حيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت مصادر مطلعة أن الطفل المغربي “ريان” لا يستطيع الحركة، لكنه ما زال حيا.
وأضافت أنه تم إنزال جهاز أكسجين إلى الطفل المغربي “ريان” داخل البئر.
وأوضحت المصادر أن انهيارا جزئيا حدث في التربة حول البئر العالق به الطفل المغربي “ريان”.
وكانت الجرافات قد عادت للعمل من جديد، بعد توقف اضطراري، من أجل إخراج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزل أسرته بمركز تمروت.
ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر من مكان عمليات الإنقاذ أن فريقا من الطبوغرافيين المغاربة حاول رصد مكان تواجد الطفل ريان قبل أن ينصرف للسماح للجرافات باستكمال عملية الحفر.
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