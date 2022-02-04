شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها.. عودة الجرافات لإنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عادت الجرافات للعمل من جديد، بعد توقف اضطراري، من أجل إخراج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزل أسرته بمركز تمروت.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر من مكان عمليات الإنقاذ أن فريقا من الطبوغرافيين المغاربة حاول رصد مكان تواجد الطفل ريان قبل أن ينصرف للسماح للجرافات باستكمال عملية الحفر.

وكانت الجرافات الخمس قد أوقفت عملية الحفر التي لم تتوقف منذ ساعات الصباح الأولى، حتى تفسح المجال لتقنيين طبوغرافيين لرصد مكان تواجد الطفل ريان.

كما تقوم عمليات حفر يدوي بدلا من المعدات الثقيلة، عقب ما تردد من انهيار صخري طفيف.