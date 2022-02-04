شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انهيار صخري يوقف أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تسبب انهيار صخري طفيف في توقف أشغال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت. وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت أنه تمّ الانتهاء ولله الحمد من عمليات الحفر بالآلات الثقيلة والوصول إلى الحدّ المطلوب. وأضافت أنه سيتم البدء بالحفر يدويًا لصنع ثقب أفقي للوصول إلى ريّان، ربما يستمر هذا الحفر عدّة ساعات.

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