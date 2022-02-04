شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عربي بتقرير «أمنستي» حول «عنصرية إسرائيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وكشفت فيه عن نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير د. سعيد أبو علي، أمس بمقر الأمانة؛ بهدف تسليط الضوء على أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي.

وأشاد السفير أبو علي بتقرير المنظمة الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة، وفي ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام الماضي.

وعد التقرير بمثابة شهادة جديدة لتعرية حقيقة منظومة الاحتلال التي تمارس جريمة التمييز والفصل العنصري إلى جانب التطهير العرقي ضد الشعب في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إذ ما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم القتل وهدم البيوت، والاستيلاء على الممتلكات وتوسيع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمين العام المساعد المجتمع الدولي بكامل هيئاته ودُوله إلى ضرورة متابعة نتائج هذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين.