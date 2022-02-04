مقتل جنديين جراء هجمات على نقطتي أمن جنوب غربي باكستان

إسلام أباد: أعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين استهدفوا موقعين أمنيين في مناطق نائية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل جندي وتصفية 4 من المهاجمين.

ولاحقا أعلن جيش بلوشستان القومي الإنفصالي، الذي تم تشكيله حديثا، مسؤوليته عبر “تويتر” عن الهجمات.

وجاء في بيان عسكري أن الهجوم الأول وقع في منطقة بانجور بإقليم بلوشستان، وأن جنديا قتل في تبادل لإطلاق النار هناك.

وبعدها بساعات حاول مهاجمون التسلل إلى معسكر أمني في ناوشكي في بلوشستان، لكن القوات أحبطت المحاولة، وقتلت أربعة منهم.

وأفاد الجيش بأن جنديا أصيب أيضا في الهجوم، مضيفا أن تبادل النيران المتقطع مستمر.

وكانت بلوشستان مسرحا للعديد من الهجمات الإنفصالية في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن “جيش بلوشستان القومي” تأسس الشهر الماضي، عندما اندمجت مجموعتان إنفصاليتان صغيرتان، هما “جيش بلوشستان الجمهوري” و”جيش البلوش المتحد” وتعهدتا بمواصلة الهجمات.

وتأتي أحدث أعمال العنف بعد أسبوع من مقتل عشرة جنود على يد متشددين في هجوم على مركز أمني في بلدة كيش في بلوشستان التي كانت مسرحا لتمرد قديم.

ويطالب الإنفصاليون بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد، ورغم أن السلطات الباكستانية أعلنت قمع التمرد، إلا أن العنف لا يزال مستمرا في بلوشستان.