03 فبراير , 2022
قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا اليومية في روسيا (أ ف ب).
قالت السلطات الروسية إنها سجلت اليوم الخميس عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكوفيد-19 مع انتشار السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
وقفز عدد الإصابات الجديدة إلى 155768 ارتفاعاً من 141883 حالة في اليوم السابق.
كما سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس 667 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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