أردوغان ينتقد اليونان بعد تجمّد مهاجرين حتى الموت قرب الحدود

03 فبراير , 2022

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس موقف اليونان من المهاجرين بعد تجمد أكثر من 12 مهاجراً حتى الموت هذا الأسبوع داخل حدود تركيا مباشرة.

واتهمت تركيا اليونان أمس الأربعاء بإعادة المهاجرين عبر الحدود بلا أحذية أو ملبس، وهو اتهام وصفته أثينا بأنه «دعاية باطلة». وارتفع عدد الوفيات في الواقعة إلى 19 اليوم الخميس.

ولطالما اتهمت تركيا جارتها العضو أيضاً في حلف شمال الأطلسي بإعادة المهاجرين إليها وإغراق قواربهم، قائلة إن لديها أدلة على ذلك.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة «رؤية أناس يتجمدون حتى الموت شيء لا يمكن قبوله أو تحمله».

وأضاف: «بغض النظر عن زعيم الدولة الذي نلتقي به، سنضع الصور التي سجلناها وكل شيء أمامهم».

وانتقد أردوغان أيضاً وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) متهماً إياها بالتقاعس.