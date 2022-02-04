عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي مشيدا بفوز مصر على الكاميرون: روح قتالية وعزيمة لا تلين

الجمعة 4 فبراير 2022

الخليج 365

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بفوز منتخب بلاده لكرة القدم على غريمه الكاميروني، وتأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية.



وغرد السيسي بموقع تويتر فور تأهل المنتخب المصري على حساب الكاميرون، بفوزه بضربات الترجيح، قائلا: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية".

مضيفا: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وأردف في تغريدة أخرى: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.... شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

وتغلب منتخب مصر على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، وبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، ليضرب موعدا مرتقبا مع السنغال.

واضطر منتخب مصر لخوض 4 أشواط للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وتقام المباراة النهائية بين منتخبي مصر والسنغال، يوم الأحد المقبل.