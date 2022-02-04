شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بدون ترخيص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، إنشاء الأقفاص السمكية بدون ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإضافة إلى موافقة الجهات ذات الصلة.

ونصت المادة رقم 55 من القانون على أنه يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

ووفقا للقانون يتولى جهاز تنمية البحيرات من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

كما يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .