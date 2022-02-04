وفد تنسيقية شباب الأحزاب يسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى

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القاهرة - سامية سيد -

غادر، منذ قليل، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميرونى ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

يشارك في وفد التنسيقية كلا من النواب أميرة العادلى ونادر مصطفى ومحمد عزمى وأحمد قناوى، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صابرين حجازى و أحمد البشبيشي ونور الشيخ و عمرو عبد الباقى و محمد الصعيدى وأحمد يحيى و عماد رؤوف ومصطفى الجمل وكريم الكنانى، مريم النجدى ورشيدة دعبس وريم القاضى .

ويشارك وفد التنسيقية للمرة الرابعة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الافريقية الثامنة.