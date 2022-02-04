شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة من الإجراءات الميسرة لقيد المشروعات الصغيرة فى السجل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز والتيسيرات بشأن تراخيص المشروعات الصغيرة وذلك في خطوة الغرض منها تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة.



ووفقا للقانون ووفقا للقانون

يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما .

كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .

وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .

يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.