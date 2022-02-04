شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": الإسكندرية تعانى من أزمة مرورية.. و"الطرق": تشكيل لجنة للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أزمة المرور فى محافظة الإسكندرية بالطاحنة.

وقال السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الأزمة نتجت عن حالة الترهل التى تعانى منها محافظة الإسكندرية، والتى تمثلت فى التعدي الصارخ على أراضي الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وعدم التنسيق بين التنفيذيين داخل المحافظة، ما نتج عنه حالة من الفشل داخل الإسكندرية، والتسبب في معاناة شديدة للمواطنين.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، إعادة النظر في المخطط العمراني لمدخل ومحاور حي العجمى.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن إعادة النظر في تخطيط وتصميم مدخل ومحاور حي العجمي " الناحية الغربية " (العجمي و الهانوڨيل وأبويوسق يميناً ، والساحل الشمالي يساراً) خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس ، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والسيد موسى رئيس حي العجمى.

وعلق ممثل هيئة الطرق والكبارى، قائلا:" تم أخذ قرار بتشكيل لجنة للنزول على أرض الواقع لمتابعة الموقف، تضم ممثلين عن المحافظة وإدارة المرور والهيئة العامة للطرق والكبارى، بهد ففض التشابك وإيجاد حلول بديلة".