شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: حضور الرئيس السيسى افتتاح أولمبياد بكين يبرز تقدير مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الحكيم الطحاوى أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية المقامة في بكين تأتى في توقيت مهم بالنسبة للظروف الدولية المحيطة، بجانب العلاقات المصرية الصينية التي تشهد طفرة كبيرة بقيادة الرئيس السيسى.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الشراكة الصينية المصرية التي تمت في عهد الرئيس السيسى كبيرة ومتنوعة، فهى شراكة استراتيجية في كل المجالات.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن هذه الزيارة في هذا التوقيت لها دلالة كبيرة فحضور الرئيس السيسى لحفل افتتاح الأولمبياد الشتوية المقامة في بكين يؤكد الاهتمام الصينى بمكانة مصر وقدرة مصر على التأثير في المنطقة والقارة الأفريقية، وأن مصر بوابة الصين إلى أفريقيا، كما أن الصين حرصت على أن يكون الرئيس السيسى حاضرا في هذا المحفل الكبير، فهى زيارة مهمة تأتى تتويجا للزيارات المبادلة بين البلدين، بجانب الكثير من الاتفاقيات التي عقدت بين البلدين وتشمل كل مجالات التعاون خاصة التعاون الاقتصادى.